الأوقاف تغلق 60 مسجدا في 11 محافظة بسبب مخالفة إجراءات كورونا

كشفت مصادر في وزارة الأوقاف عن زيادة أعداد المساجد التي تم إغلاقها منذ إقرار الغلق الجزئي للمساجد، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية وحتي الآن بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي شددت الوزارة على تطبيقها.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أن إجمالي الغلق يقارب 60 مسجدا على مستوى الجمهورية، حيث جاءت المخالفات من 11 محافظة شملت الفيوم والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والمنيا وشمال سيناء والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والقليوبية، والمنوفية، حيث تصدرت القليوبية المحافظات بغلق أكثر من 20 مسجد بها، تليها الإسماعلية بواقع 10 مخالفات، والمنيا بواقع 7 مخالفات، ثم الدقهلية وشمال سيناء بواقع 5 مخالفات في كل محافظة.

فتح المساجد المغلقة

وتدرس وزارة الأوقاف، فتح مساجد بالقليوبية وقد يتم فتح بعضها غدا، كذلك فتح مساجد المنيا السبع بعد أخذ التعهدات بعدم وقوع مخالفات اخري والإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة، كذلك سيكون هناك متابعة دقيقة لتلك المساجد خلال الفترة المقبلة، كذلك مساجد الاسماعلية، ومن المرتقب فت ح مسجد النور خلال الاسبوع المقبل، كذلك تدرس الوزارة فتح مساجد شمال سيناء.

مراجعة قرارات الغلق

وبحسب المصادر، فإنه يتم حصر غلق المساجد علي مستوي الجمهورية وقد يكون العدد أكبر مما تم الإعلان عنه، حيث ستقوم لجنة إدارة الأزمة بالوزارة بمراجعة قرارات الغلق والبدء في فتح المساجد بعد اتخاذ التعهدات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

يذكر أن وزارة الأوقاف قررت إلغاء تفويض مديري المدريات على مستوى الجمهورية الخاص بالغلق الجزئي للمساجد، الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بسبب الفوضى التي شهدتها المحافظات في تطبيق القرارات.