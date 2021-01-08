مدير إدارة المستشفيات بصحة دمياط: لم نواجه أزمة في الأكسجين

قال الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في دمياط، والمسؤول عن ملف كورونا بالمديرية، إن مستشفيات العزل لم تشهد أي نقص في مستوى الأكسجين على مستوى المحافظة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن.

وأضاف «العزب»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم: «لم يحدث مطلقا أي نقص في مستويات الأكسجين بالمستشفيات وخلال مروري على مستشفى الصدر أمس، وجدت معدل الأكسجين 20% علاوة على وجود نحو 60 أسطوانة ممتلئة كما وصلت السيارة المحملة بالأكسجين وأفرغت حمولتها بمستشفى دمياط العام ثم توجهت للصدر مباشرة» .

وأوضح أن الوزارة تمد المستشفيات باحتياجاتها من الأكسجين فضلا عن دفعات استكمال في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية التي تبذل جهودا مضنية لملئ الأسطوانات.

وعن الأطفال المصابين بكورونا بدمياط، أكد «العزب»، أن عددهم لم يتجاوز 8 حالات وحالتهم مطمئنة، وأشار إلى أن الإصابات بين الأطقم الطبية منذ بدء الجائحة وصلت إلى 100 طبيب بينهم 10 وفيات بخلاف أطباء الأزهر الثلاثة الذين كانوا يعملون بمستشفى الأزهر الجامعي و توفوا متأثرين بإصابتهم بالفيروس .

و في سياق منفصل قال عماد عوض، رئيس جمعية «البر والتقوي المصرية»، إن الجمعية أنفقت 7.5 مليون جنيه خلال الموجة الأولى من أزمة فيروس كورونا على شراء أسطوانات الأكسجين ومد حالات العزل المنزلي بالأدوية والوجبات الغذائية فضلا عن شحن كروت عدادات الكهرباء و شراء أسطوانات بوتجاز للأكثر احتياجا.

ولفت إلى دعم الجمعية للعمالة غير المنتظمة من خلال توزيع الوجبات الغذائية خلال الموجة الأولى لكورونا وتوزيع كمامات وقفازات ومستلزمات طبية على مستشفيات المحافظة.