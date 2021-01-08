إصابة 6 في مشاجرة بالطوب والعصي بمحافظة قنا

أُصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين، اليوم، استخدم فيها الطرفان «الطوب والعصي»، بمركز فقط جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية الكلاحين بمركز قفط.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة «حمادة أحمد أبوالحسن»، 35 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، و«محمد أبوالحسن عبدالراضي»، 75عامًا، و«أبوالحسن محمد أبوالحسن»، 37عامًا، و«عصام عبدالسلام»، 49عامًا، و«حمدي أحمد أبوالحسن»، 33عامًا، و«علي أبوالحسن عبدالرجال»، 60 عامًا.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لمستشفييّ قنا العام وقوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتدخلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قفط، وفرضت كردونا أمنيا حول منازل العائلتين وتمكنت من ضبط 4 أشخاص من طرفي المشاجرة، وجار البحث والتحري حول أسبابها.

وتبين من التحريات التي أجرتها مباحث مركز شرطة قفط، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين في الصباح الباكر، تطورت إلى اشتباكات بالطوب والحجارة والعصي، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص.