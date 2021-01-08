الأرثوذكسية: افتتاح كنيسة جديدة في الأقصر بالتزامن مع عيد الميلاد (صور)

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن افتتاح كنيسة جديدة في محافظة الأقصر بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وفقا لتقويم الكنائس الشرقية، وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، صلى بكنيسة القديس موريس والكتيبة الطيبية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، وهي كنيسة جديدة تحت الإنشاء، وتعد أول كنيسة على اسم القديس موريس بمسقط رأسه بمدينة طيبة «الأقصر».

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، أنه تم الانتهاء من مرحلة الإنشاءات بالكنيسة ويجرى حاليًا استكمال تشطيبها، وأنه شارك في صلوات القداس عدد من الكهنة وبعضٌ من الشعب، بعد تطبيق إجراءات احترازية دقيقة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.في سياق أخر، قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن عدد من المحافظين قدموا التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومطارنة وأساقفة الكنيسة والمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك من خلال برقيات بعثوا بها إلى البابا وبرقيات مماثلة إلى مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية بمصر.

وقال المتحدث باسم الكنيسة، إنه بعث البرقيات، كل من محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والأقصر وسوهاج والشرقية وبني سويف وأسيوط والغربية والقليوبية والبحر الأحمر، وعدد آخر من المحافظين الذين أعربوا جميعهم عن خالص أمنياتهم للبابا ورجال الكنيسة والمسيحيين بموفور الصحة والسلام والتوفيق، كما تطلع المحافظون إلى أن يحفظ الله مصر ويرعى شعبها ويقي جميع شعوب العالم من كل مكروه، ويرفع البلاء والوباء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد هنأ البابا تواضروس الثاني والأقباط والشعب المصري عمومًا، بعيد الميلاد المجيد وذلك خلال لقاء عقده أمس الأول عبر الفيديو كونفرانس مع البابا الذي غادر المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويتواجد حاليا في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.