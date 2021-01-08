«الزراعة»: الفلاح المصري من أنشط الفلاحين على مستوى العالم

كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل إعداد الوزارة لـ «أطلس البطاطس»، قائلا إنه في إطار بناء منظومة فاعلة بشأن التحول الرقمي للمنظومة والقطاع الزراعي، تساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة لخدمة المزارع والفلاح، والأطلس عبارة عن رصد محصول البطاطس في المناطق الخالية من الآفات، والتي تعد مناطق مؤهلة لعمليات التصدير بشكل سهل وسريع، وتكون حاصلة على شهادات دولية معتمدة في هذا السياق، وهناك محاولة لتطبيق ذلك على كل محصول البطاطس في كل المحافظات، وتحديد الأصناف المخصصة لكل منطقة.

الأطلس يساعد في التوقع المستقبلي للإنتاج

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن الأطلس من شأنه المساعدة في التوقع المستقبلي في الإنتاج وحجم المتاح في السوق، وآلية التصدير والتسويق، وبناء قرارات أسرع قبل عملية الحصاد، ما يساهم في تحقيق عائد أكبر من قبل المزارعين، لافتا إلى أن أسعار معظم المحاصيل حدث لها انخفاض بشكل كبير، وذلك بسبب حجم جهود الدولة منذ 2014 من إنشاء صوب زراعية والتوسع الزراعي.

حجم المعروض في زيادة مستمرة

وأشار إلى أن هناك زيادة مستمرة في حجم المعروض، وانخفاض في الأسعار، ولا سيما الباذنجان والبطاطس والطماطم، وعلى الرغم من أزمة كورونا، التي أثرت على حوالي 30% من حجم التجارة العالمي إلا عملية تصدير السلع الزراعية لم تتأثر، منوها بأن مصر الدولة الأولى عالميا في تصدير البرتقال والفراولة، والثالثة في البصل والسادسة في البطاطس.

الفلاح المصري من الفلاحين على مستوى العالم

وأشار المتحدث باسم وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي إلى أن الفلاح المصري يثبت باستمرار أنه من أنشط الفلاحين على مستوى العالم، حيث الإنتاج والمعروض والتصدير في ارتفاع مستمر، والأسواق تشهد استقرارا في الأسعار.