تحصيل 1.7 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات خلال 2020 

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 406 آلاف و586 درهما إماراتيا، أي ما يعادل مليون و738 ألفا و202 جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، وأكدت أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 55 فرصة عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 1699 تأشيرة عمل ليصبح إجمالي فرص العمل داخليا ووافد جديد من مصر 1754 فرصة عمل.

وأوضحت حنان شاهين، أنه تم خلال العام تم تسوية 102 شكوى وديا، وإحالة 18 شكوى للقضاء من إجمالي الشكاوى البالغة 161 شكوى، وحفظ 41 شكوى مكررة، فضلا عن اعتماد 4164 إفادة استمرارية وعقد عمل تجديد إجازات العاملين بالجهات الحكومية داخل مصر.

بالإضافة إلى الرد على 6083 استفسارا عبر «واتس آب» وصفحة المكتب على فيسبوك للعمالة المصرية، وكذلك التصديق على 10 تفويضات لشركات إلحاق عمالة بمصر لتوفير 1019 فرصة عمل، وإعداد إرشادات تساعد الراغبين في السفر لدولة الإمارات بالإلمام بالنظم القانونية المتبعة للحصول على فرصة عمل، وكذلك إعداد دراسة حول أبرز التداعيات الحالية والمستقبلية على العمالة المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تم القيام ببعض الزيارات للجهات المعنية بالعمالة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدعم وإيجاد آلية للتواصل وبما يخدم العمالة المصرية.