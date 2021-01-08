أماكن عرض فيلم «ريما» بالسينمات: إيراداته تجاوزت 900 ألف جنيه

حقق فيلم ريما، إيرادات عالية تجاوزت 900 ألف جنيه منذ بداية عرضه في 23 ديسمبر الماضي، جمع منهم 500 ألف جنيه في أقل من أسبوع فقط.

قصة فيلم ريما

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة ريما، التي ورثت عن والدها أشياء روحانية، تساعدها على قراءة الغيب في كل الظروف، وعلى الجانب الآخر يتعامل معها الناس، على أنها تحت إمرة الشيطان، ما يجعلها تهرب من أهلها.

فيلم «ريما»، بطول: مايا نصري ومحمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر، علاء مرسي، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، والمخرج معتز حسام، ومن تأليف أحمد أنور، وظهرت بعض الوجوه ضيوف شرف في العمل وهم: صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل.

أماكن عرض فيلم ريما بالسينمات

يعرض فيلم «ريما» في: سينما الكروان بورسعيد، فوكس سيتي سنتر ألماظة، فوكس مول مصر، سينما داندي مول، سينما صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كوزموس، سينما دريم لاند، سينما سيتي مول، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما أوديون، سينما الهرم، سينما التحرير، سينما داون تاون، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما الماسة، سينما كايرو فيستفال.

يذكر أنه تصوير الفيلم قبل انتشار فيروس كورونا في مارس 2020، وتأجّل طرحه في دور العرض، وحقق الفيلم رواجا كبيرا بعد عرضه في دول الخليج العربي.

الأفلام المنافسة لفيلم ريما بدور العرض

ينافس «ريما» في السينمات المصرية أفلام أخرى مصرية وهي: صابر وراضي، الصندوق الأسود، وعفريت ترانزيت، وحظر تجوال، خان تيولا، والخطة العايمة، وزنزانة 7، وتوأم روحي، والغسالة.