مدير تثقيف صحة دمياط: اعملوا «تحليل التجلط» لو جالكم دور برد عادي

حذر الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، من ارتفاع معدل تجلط الدم المعروف باسم (D Dimer)، بسبب فيروس كورونا.

وشدد عريف، على أهمية إجراء تحليل الـ«D dimer» حال الشعور، ولو بدور برد، مضيفا، «في حالة ارتفاعه وعدم حصولك كمريض على علاج السيولة، قد تحدث جلطة في الأوردة وتصل الشرايين التاجية أو الشريان الرئوي وهو ما يسبب الوفاة».

وقال عريف، «موت الفجأة كثر هذه الأيام وخصوصا بين الشباب، طبعا الأعمار بيد الله، ولكن فيروس كورونا ممكن يعمل التهاب رئوي أو حرارة عالية لبضعة أيام أو أي أعراض تانية تجبرك إنك تروح للطبيب وتتشخص وتحصل على العلاج المناسب».

وتابع، «المشكلة أنه ممكن الأعراض تكون خفيفة، شوية رشح فقط أو كحة بسيطة، وفجأة بعدها بكذا يوم تحصل وفاه مفاجأة»، متابعا، «كدا ربنا خالق الدم سائل داخل الأوردة والشرايين واستحالة تحصل فيه جلطات في الأشخاص الطبيعيين».

وأضاف عريف، أن بعض الأمراض، ومنها الإصابة بفيروس كورونا، يحدث خلالها جلطات بسيطة، تكون في البداية داخل بعض الشرايين وتعرف باسم هذه «Blood clot» أو الجلطة، ثم يحدث fibrinolysis أي «تحلل للفيبرين اللي بيكون في الجلطة التي تكونت وبينتج عن هذا التحلل بروتين اسمه الـD dimer، يعني وجود دي دايمر في التحليل أعلى من المعدلات الطبيعية معناه أن الجلطة فعلا تكون حصلت وتحللت».

وأشار مدير التثقيف بصحة دمياط، إلى أن بعض الأمراض قد يرتفع فيها معدل الـD dimer، مثا مرضى الروماتويد ومرضى الأورام والحوامل.

وعن النسب الطبيعية للتحليل، يقول عريف، إن الرجال أو النساء غير الحوامل أقل من 0.5 مجم/ لتر، أو أقل من 500 ميكروجرام/ لتر، أما النساء الحوامل، ففي أول 3 أشهر من الحمل، فالنسبة الطبيعية تتراوح من 50 إلى 950 ميكروجرام/ لتر، أما النساء في الـ3 أشهر الوسطى في الحمل، فتكون من 320 إلى 1290 ميكروجرام/ لتر، بينما النساء في آخر الـ3 أشهر في الحمل فتكون النسبة من 130 إلى 1700 ميكرو جرام/ لتر.