وجه بإضافة ابنتيّ إلى البطاقة يا وزير التموين

أنا رب أسرة، لدي بنتين، وكنت قد أضفت إحداهما إلى البطاقة التموينية التي أصرف بها مستحقاتنا التموينية كل شهر، فأصبح عدد الأفراد المثبتين في البطاقة ثلاثة، أنا وزوجتي وابنتي الكبرى، وحين سمعت عن إضافة المواليد الجدد دخلت على الموقع الذي خصصته وزارة التموين لإضافة المواليد على شبكة الإنترنت وسجلت البيانات، وانتظرت أن تضاف ابنتي على البطاقة، غير أني فوجئت بحذف الابنة الكبرى، وصار عدد المثبتين في البطاقة أنا وزوجتي فقط، تقدمت بشكوى في شكاوى مجلس الوزراء ولم يحدث أي شيء، أناشد السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التدخل من أجل إعادة ابنتي اللي حذفت من البطاقة، وإضافة الابنة الثانية في أقرب وقت ممكن.

إيهاب إبراهيم برسوم