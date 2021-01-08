إحلال وتجديد وإنشاء 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجا في المنيا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة بصدد الانتهاء من إحلال وتجديد وإنشاء 26 وحدة صحية في 26 قرية من القرى الأكثر احتياجًا خلال الأيام القادمة، ضمن من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف في تصريح له اليوم، أن تجهيز الوحدات يجري وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة وذلك في ظل ملحمة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة حالياً لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات الصحية الـ 26 تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تبلغ 141 مليون و982 ألف جنيه وتمويل من وزارة التنمية المحلية منها 14 وحدة إحلال كلي بتكلفة 79 مليون و587 ألف جنيه و11 وحدة تطوير وتوسع بتكلفة 56 مليون و366 ألف جنيه ووحدة إنشاء جديد بتكلفة 6 مليون و272 ألف جنيه مؤكدًا إن تم الإستلام الابتدائي لعدد 4 وحدات منهم وجاري استلام باقي الوحدات خلال الأيام القادمة.

وأشاد المحافظ بدور كلا من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للابنية التعليمية ودعمهما المستمر للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تتضمن 60 قرية بالمرحلة الأولي و90 قرية بالمرحلة الثانية مؤكدًا على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة لتنفيذ المشروعات وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة وتوفير أفضل الخدمات لهم ليعشيوا حياة كريمة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تم إطلاقها في يناير 2019 وهي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار السنوات الست الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح للحكومة حيث تساهم المبادرة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سد الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر بتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتوفير مستوى معيشي للقاطنين بها وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم لتحقيق التنمية الشاملة.