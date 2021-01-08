وفاة شقيقة زوجة رامي جمال بعد إصابتها بكورونا

نعى المطرب رامي جمال شقيقة زوجته التي وافتها المنية، اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وغرد جمال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «لا إله إلا الله.. البقاء والدوام لله في أخت زوجتي.. أشهد الله أنك أهل للطيبة والبر، ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها وأنا بالصبر».

وكان جمال قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجة شقيقته في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر» قائلاً: «أسألكم الدعاء لأخت زوجتي لأن حالتها حرجة، يارب إن قدرتك فاقت العلم، يارب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يارب».