التفاصيل الكاملة لتجديد تعاقد رامي جمال مع «نجوم ريكوردز»

جدد الفنان رامي جمال، التعاون الفني مع شركة «نجوم ريكوردز» في حضور هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل مدير شركة نجوم ريكوردز، على أن يكون التعاون في ألبوم غنائى جديد سيتم طرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقي الألبوم على مراحل في عام 2021.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» علي مدار 8 سنوات ماضية، وهم «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».

وحصل الفنان رامي جمال في عام 2020، على العديد من الجوائز منها أفضل ألبوم عن «أنا لوحدي»، وجائزة أفضل كليب عن «سقف»، وجائزة الفنان الشامل.

يذكر أن رامى جمال تعاون فى ألبوم «أنا لوحدي» مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنون فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

نشر «جمال»، عبر حسابه على فيس بوك، صورا له أثناء التعاقد، معلقا: «خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل، دعواتكم».

يذكر أن رامي كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل اغنية للفنان السعودي رابح صقر، ضمن البومه الجديد مرحبا رابح 2021 والذى من المقرر ان يطرح مع بداية العام.

كما كان قد شارك في ألبوم اليسا الأخير كملحن في أغنية «على حس حكايتنا»، الذى طرح من عدة أشهر مع شركة روتانا