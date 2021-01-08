تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ أعضاءها المعينين بمجلس النواب

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاءها الذين تم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بمجلس النواب المصري، حيث قام الرئيس بتعيين 28 عضوًا وفقًا لما نص عليه الدستور، من بينهم ثلاثة من أعضاء التنسيقية، وهم النائبة هدى عبد الستار، النائبة آية مدني، والنائب عماد خليل.

وتتمنى «التنسيقية» لنوابها التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام، تطبيقًا لشعار برلمان بمفهوم جديد، كما تتقدم التنسيقية بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه المتواصل بتمكين الشباب وحرصه على اختيارهم.

وزاد عدد أعضاء تكتل تنسيقية شباب الأحزاب داخل مجلس النواب، ليصل إلى 31 عضوا، بعد قائمة التعيينات بالمجلس، حيث تمكنت التنسيقية في وقت سابق من حصد 28 مقعدا خلال ماراثون انتخابات مجلس النواب.