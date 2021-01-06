تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، فرصة لإعادة التأكيد على لُحمة المصريين ووحدتهم.

ويحتفل الإخوة المسيحيين، في هذه الإيام بعيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء مختلفة بسبب فيروس كورونا، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لأول مرة، كما فعل في عيد القيامة الماضي، بحضور عدد محدود من المطارنة والأساقفة، في ظل إجراءات مواجهة تفشي «كوفيد -19»، وطبقا للقرارات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منعا للتجمعات.

واعتذر البابا تواضروس الثاني عن استقبال المهنئين كعادته كل عام، نظرا للإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث واستبدل البابا تلقي التهاني بالاتصالات الهاتفية والبرقيات.

«صلوا في بيوتكم»، هو الشعار الذي رفعته الكنيسة للأقباط، خلال عيد الميلاد للوقاية من تفشي الفيروس، بعد أن تسبب في وفاة عدد من كهنة وخدام وشمامسة الكنيسة خلال الفترة الماضية، كما طال الوباء إصابة عدد من المطارنة والأساقفة منهم الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا ويصا مطران البلينا في سوهاج، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.