مستشفى حكومى بالصعيد يشفي مريض من الشلل بجراحة نادرة

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الإيمان العام بمديرية الصحة في أسيوط فى إجراء جراحة ناجحة بتثبيت فقرات ظهر مريض بقنا باستخدام 12 مسمارا، تحت جهاز الأشعة السينية المتحرك إثر إصابته بشلل في الطرفين السفليين ناتج عن كسر منضغط بالفقرتين السابعة والثامنة وضاغط على الحبل الشوكي.

وأوضح الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام باسيوط، أن الفريق الطبي أجرى جراحة طارئة لرفع الضغط عن الحبل الشوكي وتوسيع القناة العصبية منذ أربعة أشهر بعد رفض المريض من قبل مستشفيات جامعة قنا وسوهاج.

وأضاف أن حركة المريض تحسنت واستطاع السير على قدميه مرة أخرى بعد التدخل الجراحي الطاريء ثم حضر مرة أخرى لمستشفى الإيمان العام باسيوط ليخضع لجراحة تثبيت الفقرات والتي يستطيع بعدها المشي والتحرك بدون ألم والعودة للعمل وكسب رزقه.

وأشار مدير مستشفى الإيمان أن ذلك ياتى فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة لجميع مرضى الصعيد والمترددين على مستشفيات الصحة بأسيوط وبأشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

يشار إلى أن الفريق الطبي الي أجرى الجراحة ضم الدكتور أسامة علي غزالة أخصائي ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور أحمد جبر أخصائي جراحة المخ والأعصاب بالقسم مساعد وبمعاونة فريق أطباء التخدير بقيادة الدكتور أحمد صابر استشاري التخدير.