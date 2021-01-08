أول تعليق من أردوغان على المصالحة العربية: «خطوة إيجابية»

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمصالحة الخليجية مع قطر، في أول تعليق على «اتفاق العلا»، متابعا: «نحيي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة».

وألمح أردوغان خلال كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي، اليوم، إلى رغبة تركيا في إعادة العلاقات مع دول الخليج، قائلا: «نحن نرى لتركيا أيضا مكانة مهمة في العلاقات التركية الخليجية، وأيضا عودة تركيا إلى مكانتها ستكون قريبة في الفترة المقبلة من أجل التعاون التركي الخليجي المشترك في الفترة المقبلة»، وفقا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأعلنت الإمارات اليوم فتح الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، أمام الحركة القادمة والمغادرة، بداية من الغد، وذلك بعد أيام من اتفاقية «قمة العلا» على هامش القمة الخليجية الـ41، في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت إسدال الستار على الخلاف الخليجي مع قطر الذي بدأ في منتصف 2017، وشهد حظرا دبلوماسيا وقطع روابط التجارة والسفر معها، ووافقت دول المقاطعة الأربعة بموجب اتفاقية المصالحة على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وسبق ورحبت الخارجية التركية بالمصالحة العربية بمجرد الإعلان عنها، وقالت في بيان صحفي «لحل النزاع الخليجي والإعلان عن إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع قطر أمر يبعث على السرور».

وأعلنت تركيا استعدادها لبذل جهود في عودة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها شريكا استراتيجيا له، مؤكدة: «إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي».

ومع الإعلان عن إعادة فتح المنافذ البرية مع قطر، بدأ السعودية في توفير الطواقم الطبية وتأمين الكوادر العاملة في ظل تشديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، في منفذ سلوى الحدودي مع قطر لحين الإعلام الرسمي في موعد بدء فتح المنفذ للمسافرين.