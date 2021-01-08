80 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحى بمركز بنى مزار في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، عن تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز بنى مزار بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه تقريبا، فى عام 2020، فى إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الخدمات شملت إحلال وتجديد خطوط مياه قرى «السلام والمطارات والشيخ»، شرق النيل بطول 4 كم وتكلفة مليون و 200 ألف جنيه، وإحلال وتجديد خطوط مياه بقرية نجع العرب والناصرية شرق النيل بطول كم وتكلفة 300 ألف جنيه.

ولفت إلى دعم المناطق المحرومة بخطوط مياه قطر«4 و 6 بوصة» بالمدينة والقرى بطول12 كم، وأكثر من 120 شارعا بمبلغ مليوني جنيه لتخدم قرى «بنى على وأبوجرج وبنى صامت والقيس وشلقام والحسينية».

واشار إلى توصيل المياه إلى عمارات الإسكان الاجتماعي بنواحى المدينة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وحفر آبار إرتوازية بعمليات المياه المختلفة لتخدم قرى الجرنوس وشلقام وأعطو والجندية والشيخ فضل بتكلفه مليون و 800 ألف جنيهاً.

ونوه رئيس الشركة إلى دعم خطوط المناطق المحرومة بالقرى والمدينة بتكلفه 200 ألف ومناطق أخرى بإجمالى 28 كم طولى بتكلفه 4.5 مليون جنيه ومد دعم شبكات المياه لقريه ميت وشلح 8ً " بوصه بطول 1660 م و 4" بوصه بطول 400 م بتكلفه 780 ألف جنيه وإحلال وتجديد لخط الناقل لمحطه المياه المرشحة الفرجانى الجديدة 12" بوصه بطول 400 م بتكلفه 497772 الف جنيه.

وأوضح «الشهاوي»، أن محطة مياه السلام المرشحة 10 شرق النيل حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T S M كما حصلت محطة مياه صندفا الفأر على شهاده اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه.