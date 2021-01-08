بعد تعيينها بالبرلمان.. دينا عبدالكريم: تمثيل المرأة تعدى ربع المجلس

علقت الإعلامية دينا عبدالكريم، على قرار تعيينها بـ مجلس النواب، قائلة إن القرار كان سارا وسعيدا، نظرا لخصوصية مجلس النواب، ويعد تكليفا لمهام معينة لأشخاص معينة داخل المجلس، ودور النائب بعد دخوله المجلس تحت قبة البرلمان يتساوى مع كل النواب، وكل شخص وقع اختياره بالتعيين المشرف هو مسؤولية كبيرة.

المجالس تمر بتجارب

وأضافت الإعلامية دينا عبدالكريم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، أن مجلس النواب الجديد من أكثر المجالس التي حققت التنوع في التشكيل بعد ثورة 25 يناير، متابعة: «منقدرش نقول حصلت أو حققت التشكيلة دي من الاتجهات الفكرية المختلفة في برلمان آخر، وأمر طبيعي المجالس النيابية تمر بتجارب حتى يحصل استقرار».

المجلس أكثر تنوعا

وتابعت: «من المتوقع أن يكون النواب الجديد أكثر تنوعا واستقرارا، والناس مستنية تشوف تأثيره، ومجلس يمثل رأي وصوت الناس بشكل واقعي وأقرب، وأعتقد كل النواب فاهمة كدة، وفاهمة دورها داخل المجلس».

تمثيل المرأة

وعن تمثيل المرأة قالت: «اعتقد إحنا عدينا الربع كده خلاص، لأن بالقوائم والمستقلات كانت تمثل المرأة ربع أعضاء المجلس، لكن بإضافة التعيينات، 14 سيدة، تخطينا ربع العدد، وأعتقد أن ده أول مرة يحصل من سنوات طويلة».

خطاب الرئيس به ثقة حقيقية للمرأة

وأكدت أن خطاب الرئيس السيسي به ثقة حقيقية في المرأة المصرية، وأنها قادرة على القيادة، وبحب جملة «أقل فسادا أكثر قدرة على مواجهة الأمور»، وهذا شيء مشرف وجيد للمرأة، وذلك لا يقلل من الرجل، وتضيف للمرأة قدر مستحق من التكريم، وهذا ما كانت تتوقعه وتحارب من أجله منذ فترة طويلة.

شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، حيث ضمت القائمة: «درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة مأمون الشناوي، وآية مدني ونادية السعدني وجيهان زكي وسحر عطية».