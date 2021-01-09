خطوات متابعة طلب إضافة المواليد للبطاقة التموينية

تعد البطاقة التموينية من أهم الأشياء التي يحرص الكثير من المواطنين الأكثر احتياجا على الحصول عليها، وذلك للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة من حصص شهرية لسلع تموينية، يتم توزيعها حسب عدد الأفراد الموجودة في البطاقة التموينية، بجانب الخبز المدعم.

وبدأت وزارة التموين يوم الأحد الماضي، في استقبال طلبات إضافة المواليد للبطاقات من خلال مكاتب التموين والمواقع الإلكترونية، حيث توفر الوزارة إمكانية إجراء بعض الخدمات التموينية ومتابعة حالتها إلكترونيا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات متابعة طلبات إضافة المواليد إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر، كالتالي:

طرق متابعة طلبات التموين الإلكترونية

- يمكن متابعة الطلبات الأخرى التي تم تقديمها لموقع دعم مصر من خلال الدخول على الخدمة الخاصة بكل طلب وكتابة رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة، لتظهر حالة الطل المقدم.

- كما يمكن متابعة الطلب من خلال متابعة الرسائل النصية التي يتم إرسالها على الهاتف المسجل على البطاقة التموينية.

- ويمكن الاتصال بالخط الساخن الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية وهو 19959 للاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تقديمه عبر موقع دعم مصر.

الطلبات التي يمكن تقديمها من خلال موقع دعم مصر

يقدم موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات وهي:

- تسجيل رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية النشطة.

- تسجيل رقم هاتف بطاقة إصدار جديد.

- تقديم طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

- الاستعلام عن طلب بدل الفاقد أو التالف.

- فصل اجتماعي بغرض إصدار بطاقة تموينية جديدة.

- تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري.

- نقل البطاققة التموينية من محافظة لأخرى.