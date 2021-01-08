كواليس إحباط خطة عزل «ترامب»: «كبار رجاله» رفضوا كي لا يصنعوا منه بطلا

كشفت أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء الماضي، عن محاولات استغلال أحداث الفوضى للإطاحة بالرئيس الخاسر للانتخابات دونالد ترامب والمطالبة بتنحيته وعزله، واتهامه بالتحريض على العنف قبل أسبوعين من انتهاء ولايته رسميا.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب لأنه «حرّض» أنصاره على اقتحام الكابيتول أو الكونجرس، وهي نفسها الدعوة التي أطلقتها كذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، معتبرة هذه الخطوة «أمرا ملحّا بالغ الأهمية»، ومحذرة من أنه إذا لم يُنحَّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإن الكونغرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيا.

«سي إن بي سي»: «بومبيو ومنوشين» بحثا مع موظفيهم إمكانية تفعيل التعديل 25

وفي هذا السياق، كشفت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية عن بحث اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في إدارته ومن أقرب حلفائه مع موظفيهم إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يقضي بعزل الرئيس.

وأوضحت «سي إن بي سي» فقد أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين محادثات غير رسمية حول ملامح تفعيل التعديل الخامس والعشرين، الذي يمكن من خلاله البدء في إجراءات عزل «ترامب»، واستدركت أن تفعيل المادة تشوبها تعقيدات عدة، على رأسها أن العملية ستستغرق أسبوعا على الأقل، ما يعني أنه ستكون قليلة الأهمية نسبيا كون الرئيس «ترامب» لا يتبق له إلا أسبوعان فقط قبل أن يغادر السلطة.

إشكاليات رئيسية حالت دون المضي قدما في خطوات عزل الرئيس الأمريكي

وذكرت «سي إن بي سي» أن المشكلة الأخرى تتمثل فيما إذا كان بوسع وزراء ثلاثة يتولون منصبهم بالوكالة التصويت حول تفعيل المادة من دون موافقة مجلس الشيوخ، ثم أتت المعضلة الثالثة في المخاوف التي يمكن أن تتسبب فيها تلك الخطوة والتي يمكن أن تحول «ترامب» إلى بطل لليمين المتطرف، وتنطبق أكثر نظريات المؤامرة التي يتحدث عنها.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز» على اطلاع على المناقشات، قوله إن «الخطة العريضة الآن هي ترك الوقت حتى ينفد»، مضيفا: «سيكون هناك حساب لهذا الرئيس لكن ذلك لا يحتاج إلى أن يتم إنهاؤه خلال الأيام الـ13 المقبلة».

وأشارت «سي إن بي سي» إلى أن المحادثات الاستكشافية بين الوزراء وموظفيهم، لم تفض إلى القيام بتلك الخطوة بشكل رسمي لتفعيل المادة 25، بينما أكد وزراء آخرون إلى أنه لم يتم الاتصال بهم بشأن اجتماعات محتملة لمناقشة هذه المسألة.

«نيويورك تايمز»: «بنس» رفض اللجوء للإجراء الدستوري لعزل «ترامب»

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت في تقرير، أمس، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبار «ترامب» على التنحي عن منصبه، ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من «بنس» قوله إن نائب الرئيس يعارض هذه الخطوة «الراديكالية»، مدعوما من عديد من الوزراء الذين سيكون تأييدهم ضروريا لتنفيذ التعديل الخامس والعشرين.

وأكدت الصحيفة، وفق المصادر، أن هؤلاء المسؤولين «يرون أن إجراء كهذا من شأنه أن يزيد من الفوضى الحالية في واشنطن بدلا من حلحلتها».