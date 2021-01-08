ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل وتحذير بعدم تخفيف الملابس

يشهد الأسبوع المقبل ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ويبدأ من يوم الأحد المقبل، حيث ترتفع درجة الحرارة 4 درجات وتصل ارتفاعها إلى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث ترتفع درجات الحرارة لـ28 درجة يوم الثلاثاء، ويعتبر هذا أعلى معدل للحرارة في هذا التوقيت، ويواصل ارتفاع الحرارة حتى نهائية الأسبوع المقبل ويسجل يوم الأربعاء لتصبح درجة الحرارة 27 درجة، ونظرا لعدم استقرار الجو تنصح هيئة الأرصاد الجوية بعد تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، علما بأن تنخفض درجات الحرارة إلى 8 درجات نهاية الأسبوع المقبل، ليسود طقس بارد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية.

وكشف هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء لطقس اليوم، الذي يسوده حالة من الدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، أيضا حالة الدفء تصل إلى السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، وذلك خلال فترة الصباح، ليسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وقال الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، إنّه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه من المتوقع استمرار انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.