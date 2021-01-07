إقبال متوسط على حديقة الحيوان في عيد الميلاد

قالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة حيوان الجيزة، إنّ العاملين في الحديقة والأطباء في حالة طوارئ اليوم، حيث تشهد الحديقة احتفالات عيد الميلاد، وجرى عمل كردون حجري أمام الزرافات الجديدة وفقا لقواعد العمل بحدائق الحيوان، لحماية الزرافتين والمتابعة المستمرة لحالتهم الصحية.

وأضافت صابر، أنّ الاحتفال بعيد الميلاد اليوم شهد إقبالا من المواطنين لزيارة الحديقة والمتحف الحيواني وبيت الزَواحف ومقار إناث الزرافات الثلاثة، مشيرة إلى أنّ إجمالي أعداد زوار الحديقة اليوم بلغ 3 آلاف و500 زائر وفقا لضوابط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت إقبالا على زيارة حديقة الحيوان مقارنة بالأسابيع السابقة، ما يعني استعادة جزء من الزيارات الكثيفة للحديقة قبل انتشار فيروس كورونا.

وتجمع عدد من زوار الحديقة بحثا عن الزرافتين الجديدتين بعد نفوق ذكر الزراف قبل أسبوع، والذي آثار جدلا كبيرا بسبب الوفاة المفاجئة، بينما أكدت مديرة حديقة الحيوان، أنّها بانتظار التقرير النهائي للصفة التشريحية لذكر الزراف النافق لتحديد أسباب الوفاة، وأنّ اللجان البيطرية تعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية الكاملة للحيوانات والطيور داخل حديقة الحيوان.

وشهدت الحديقة احتفالا بعيد الميلاد، إقبالا متوسطا لزيارة نحوم حديقة الحيوان، خاصة الدب الروسي وبيت الزرافات، وكرر الزوار خلال مشاهدتهم الزرافتين سؤالهم عن مبيت الزرافات الجديدة، ومدى إمكانية الاستعانة بذكر جديد خلال الشهور المقبلة، كما شهدت بيوت الزواحف وفرس النهر وسبع البحر، إقبالا فوق المتوسط، فضلا عن زيارة الشمبانزي والطيور النادرة وبيت الأسود والسباع.