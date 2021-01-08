مجلة دولية تختار بحثا لأكاديمي مصري ضمن أفضل الأبحاث العلمية 2020

اختارت المجلة الإنجليزية العلمية الشهيرة «Genome Biology»، بحثاً للباحث «هشام أحمد شعبان»، ابن محافظة بنى سويف، كأحد الأوراق البحثية لعام 2020 بعد إنجازه البحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بجامعه «تلوز»، بفرنسا ووصفته المجلة بأنه واحدا من أفضل 20 بحثا تم الوصول إليه على مدار آخر 20 عاماً.

وقال الدكتور هشام شعبان، الباحث بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بلوزان إن علم «الجينوم»، هو علم الوراثة المتعلق بالمادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية والذى يتضمن جهوداً كبيرا لتحديد الحمض النووي ورسم الخرائط الدقيقة للجينوم، ويقوم علم الجينوم بدراسة التسلسل الوراثي للجينات المكونة للخلية البشرية.

وأوضح أن بحثه الجديد يعتمد على استخدام ميكروسكوب «فلوريسيني»، وكمبيوتر يحتوي على برنامج لتحليل الصور لفحص الخلايا البشرية الحية ومعرفة تفاصيل حركه الجينوم الخاص بها، مؤكدا أن هذه التقنية الجديدة ستقود مستقبلاً لدراسة إمكانية إصابة الخلايا الحية السليمة بالمرض عبر تركيبتها الوراثية لأن جميع الطرق المعتمدة حالياً تدرس الخلايا الميتة.

وأشار الباحث إلى أن طريقته الجديدة يمكن من خلالها الانتقال من خلية إلى خلية داخل النسيج الواحد ويمكن رؤية جزء كل جينوم، بما يساعد على كشف أي خلل أو تباين بين الخلايا في نفس النسيج ونعمل حالياً على قاعده بيانات للأمراض لمعرفة الجينوم مؤكدا أن بحثه لاقى قبولاً كبيرا عقب نشره بالمجلة وقام متخصصون بتطبيق حسابات معينة توضح أهمية الأبحاث المختلفة المنشورة بالمجلة خلال العام ونتج عن ذلك اختيار بحثه ضمن أفضب 20 بحثا عالميا.

يذكر أن الباحث هشام شعبان حصل عام 2015 على درجة الدكتوراه مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من جامعة ايكس مرسيليا الفرنسية ومن جامعة فلورنسا الايطالية في تطوير المجاهر الضوئية فائقة الدقة، ويعمل حالياً بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بلوزان.

كما يعمل باحثاً بشعبة البحوث الفيزيقية بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة وعمل باحثاً بجامعة هارفارد والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بجامعة تولوز وباحثاً زائرا بجامعة أكسفورد البريطانية، وحصل على الماجستير في الفيزياء الحيوية من جامعة الأزهر، وعمل قبل الدكتوراه مدرساً مساعداً بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وباحثًا مساعد في المركز القومي للبحوث بالقاهرة.

كما شارك في أكتر من 20 مؤتمرا دوليا في 12 دولة بأوروبا وأمريكا واليابان، وحصل في عام 2019، على جائزة أفضل بحث معروض في اجتماع الأمل الحادي عشر مع الحائزين على جائزة نوبل، والجائزة مقدمة من الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم واللجنة المنظمة للاجتماع، وفي نفس العام ، تم اختياره لتمثيل مصر في اجتماع الأمل الحادي عشر في اليابان.

وحصل في عام 2019، على جائزة برنامج تبادل البحوث للشباب من جامعة هارفارد لبدأ جسر بحثي بين جامعة هارفارد وجامعة واشنطن في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على جائزة السفر الدولية للباحثين الشباب من خارج الولايات المتحدة الامريكية من الجمعية البيو فيزيائية لعرض نتائج الابحاث في الاجتماع السنوي للبيو فيزياء بسان فرانسيسكو، بالإضافة إلى جائزة العلماء الشباب من معهد السرطان بجنوب وشرق فرنسا في الأبحاث المتعلقة بمرض السرطان في عام 2017.