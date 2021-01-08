فض حفل زفاف وغلق إداري لقاعة أفراح و149 محلا في بني سويف

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح بمدينة بني سويف العاصمة، مساء الخميس، وغلق إداري للقاعة، على خلفية مخالفة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومنع التجمعات سواء قاعة أفراح أو سرادقات عزاء.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملة مكبرة في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق بمركز ومدينة بني سويف، حيث شارك في الحملة كلا من: «عبدالحي سيد، ونادي مرداش نائبي رئيس المدينة، ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة، وفتحي طايع مدير شئون المناطق ورؤساء المناطق ورؤساء القرى».

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 149محلا ما بين محلات ومطاعم وكافيهات ومقاهي وصالون حلاقة وقاعة أفراح، لعدم اتباع تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق، بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد محافظ بني سويف على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف تعليمات منع التجمعات وإقامة الاحتفالات بأنواعها، خاصة في الأماكن المغلقة من حفلات زفاف وسرادقات العزاء، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وضرورة تفعيل الغرامة الفورية ضد غير المرتدين للكمامات.

وفي سياق آخر، وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا 500 كمامة على المواطنين بالمجان.