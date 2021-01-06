إصابة 6 سيدات في انقلاب «توك توك» بطريق بني سويف

أصيبت 6 سيدات في حادث سير، اليوم، إثر إنقلاب «توك توك»، أمام مساكن قرية النويرة، بطريق «إهناسيا - بني سويف»، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر إنقلاب «توك توك»، بطريق «إهناسيا - بني سويف» ونتج عنه 6 مصابين جميعهم سيدات وفتيات.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة «أم هاشم وردي محمد، 55 سنة، مصابة بإشتباه مابعد الارتجاج، وصابرين هاشم حسين، 45 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، وسعاد صابر عبد الله، 45 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، ونرمين مسعود عبد الحكيم، 27 سنة، مصابة بكدمات بالذراع الأيسر، وسارة عادل حسن، 16 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وشروق سلامة وردي، 15 سنة، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيمن»، جميعهم يقيمون بقرية بليفيا، مركز بني سويف.

ووجّه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، إلى سرعة إسعاف المصابات على الفور، حيث خضعن للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.

كما أُصيب عاملان فى انقلاب دراجة نارية أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، وقامت سيارة الإسعاف بنقلهما الى مستشفى قروى جزيرة المساعدة للعلاج، عقب تلقي إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وتبين أن المصابين هما «كريم سيد حسين»، 27 سنة، عامل، و«بدر سيد حسين» 15 سنة، عامل، وأن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات مختلفة بالجسم، وجرى نقلهما لتلقي العلاج والاسعافات الاولية داخل طوارئ مستشفى الواسطى بجزيرة المساعدة، وتحرر محضرا بالواقعة .