مصدر: بدء فرز بيانات المتقدمين لإحلال السيارات القديمة غدا

قال مصدر بوزارة التجارة والصناعة، إنه سيتم بدء فرز بيانات المواطنين المتقدمين ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي مر على إنتاجها 20 عاما، غدا السبت، موضحًا أن وزارة التجارة والصناعة تسعى للإسراع في تنفيذ البرنامج من أجل إحلال نحو 70 ألف سيارة بنهاية العام الجاري.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه سيتم فرز البيانات والتأكد من سلامة المستندات الخاصة بالمتقدمين، وبعدها سنقوم بإبلاغ المواطنين بالتوجه إلى البنك من أجل إتمام المعاملات الإئتمانية الخاصة بقرض السيارة الذي سيحصل عليه بفائدة 3%، وفترة سداد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، مؤكدا على أن الموافقة الائتمانية لن تأخذ وقتا طويلا، حيث لن تتجاوز مدتها 5 أيام، وبعدها سيتم تسليم السيارة القديمة، ومن ثم تسليم السيارة الجديدة للمتقدم.

قيمة التخريد ستكون واحدة

وأشار، إلى أن تحديد قيمة الحافز النقدي لأصحاب السيارات سيتم تحديدها وفقا للسيارة التي سيتم اختيارها من خلال المواطنين، حيث أن قيمة التخريد ستكون واحدة، لكنها سوف تختلف قيمتها لسيارات الملاكي عن سيارات الميكروباص، لافتًا إلى أن قيمة التخريد والحافز ستكون بمثابة مقدم للسيارة.

10 آلاف طلب في 3 أيام فقط

وبحسب وزارة التجارة فإن الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات القديمة تلقى نحو أكثر من 10 آلاف طلب في 3 أيام فقط، فيما أكدت الوزيرة نيفين جامع على أن حوالي 20 ألف مواطن قاموا بالتسجيل وإنشاء حساب رسمي على موقع المبادرة التي انطلقت الاثنين الماضي.

وأطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة الاثنين الماضي الأول المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وهى المبادرة التي سيتم تمويلها من خلال دعم الفائدة البنكية، وتقديم حافز نقدي من جانب وزارة المالية، وتستهدف إحلال نحو 250 ألف سيارة على مدار 3 سنوات.