حظك اليوم السبت 9-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برج، ويسعى عدد كبير لمتابعة حظ البرج الخاص بهم من خلال عالم الفلك والأبراج، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لمختلف الأبراج مثل برج الأسد، برج الجوزاء، برج الحمل وغيرها:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة وقد تتوصل اليوم لأمور خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط .. عطارد بمنزل الأصدقاء يساعدك على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنظيم أعمالك وتعتني بإدارة ما تملك من مال.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تساعدك على تحقيق مزيد من الاقتراب من الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان شريف منير، ويوافق تاريخ ميلاده 14 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وابحث عن الأصلح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فقد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك ولا تصر على فرض آرائك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان عبدالحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك وفي ردود أفعالك لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان فارس كرم، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس بمنزل العمل، تعمل على تقوية مركزك وتمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط .. القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يضع أمامك أسئلة كثيرة وعليك أن تعطي لكل مشكلة حقها من الوقت.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك قد يخلق لك ضغوط أو سوء تفاهم وعليك أن تدير الأمور بهدوء وبدون عناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أكرم حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم ويساعدك ذلك على الانطلاق نحو آفاق جديدة وبمثابرتك تحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط .. القمر بمنزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك بتنظيم أعمالك ومراجعة خطواتك كي تتفادى الأخطاء وتتقدم على أسس قوية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

حاول أن تتصرف بلباقة أمام المفاجآت ولا تتسرع في أقوالك أو في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المغنية الأمريكية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك.. لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات تعدك بتطورات إيجابية وأوقات سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك كل السحر والجاذبية في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر قد يدعمك زميل أو قريب بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك حضورا أخاذا ويساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل والفلك ينصحك باليقظة والتركيز والعمل في سرية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.