حظك اليوم الخميس 7-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يجد محبو عالم الفلك والأرقام دائمًا، متعة خاصة في معرفة ما يحمله لهم برجهم الفلكي من رسائل يومية ويحرصون على متابعتها بشكل متواصل، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال، وعليك أن تتعامل باتزان في خطواتك ونفقاتك لتتفادى الأخطاء وأي خسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تكون لبقًا في علاقتك بمن حولك، ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك، وانتبه في قراراتك وفي توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا، القمر في مواجهتك وعليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقة متوترة، وضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم وجهة نظره.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

مواجهة فينوس قد تجعلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك وقد تشعر بالتشوش ورغبة في العناد، حاول أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

أورانوس في مربع برجك وقد تبدو سوداويًا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

زحل والمشتري بمواجهتك والقمر في مربع برجك، كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تتألق اليوم بجاذبية شديدة وتتمتع بحضور أخاذ وقد تسعد أيضا بدعم من زملاء أو رؤساء بالعمل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعلك تشعر بسعادة كبيرة وتقضي أوقاتًا عاطفية وعائلية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تنتبه في خطواتك وحساباتك وعليك بعدم تبديد المال.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تساعدك أن تؤثر في الآخر، وترى الأمور بشكل أوضح، وقد تحسم مشكلة عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس وعطارد يمنحانك روح تفاؤل وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر، وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم بتنظيم جهودك في العمل والالتفات والعناية بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك أفكارا بناءة وتثبت وجودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يدعم اليوم علاقتك بالأصدقاء والأحباب وتجمعك بهم أوقات هانئة وترتفع معنوياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وأورانوس في وضع معاكس ويدفعك ذلك للعناد والتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك، لذا تحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

قد تلتقي اليوم ببعض الغرباء الداعمين أو توطد علاقتك بجهات أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ يمدك بالجرأة والبصيرة، وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.