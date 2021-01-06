حظك اليوم الأربعاء 6-1-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم محبو عالم الفلك والحظ بمتابعة ما يحمله له برجهم الفلكي يوميًا سواء في حياتهم العملية أو المادية أو الاجتماعية، وفي هذا الصدد؛ تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك والظروف قد تفرض عليك نزاعا مع البعض، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا عليك أن تتظاهر بالبرود ولو كانت جهنم بداخلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثلة الإنجليزية إيما واتسون، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ القمر بمنزلك السادس يدفعك للعمل بحماس كي تكسب التأييد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يعدانك بمشاعر حب متبادلة وتسعد بالتواجد مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور المونولوجيست الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بأفكار ساطعة وتنجز أعمالك بحماس وتحصل على التقدير والمكافآت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ القمر في منزل الحب يمنحك انفراجة ويرفعك إلى السماء وتعرف لقاءات عاطفية واعدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتمهل في قراراتك وأن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد تميل اليوم للعناد، حاول أن تقاوم ذلك وأن توضح حسن نواياك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

يمدك الفلك باليقظة والحماس ومن أهم أسباب نجاحك اليوم تعاطفك وتفهمك للظروف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات مما يجعل اليوم مناسبًا للاستمتاع بالحب وعقد اجتماع عائلي يسهم في تقريب وجهات النظر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعتني بحساباتك وخطواتك تجنبًا للأخطاء وحاول أن توازن مصروفاتك مع دخلك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرًا ويتبعك المعجبون فلا تتذمر من محاكاة البعض لك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تلهمك الأفلاك حسن التصرف، فقط تجنب المشاحنات والجدال في نطاق العمل والعائلة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر يقع في برجك ويمنحك كل الجاذبية في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك وعليك أن تنظم جهودك وأولوياتك وتهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك بأن تلزم الحرص والتكتم والسمو فوق المعارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل رائع مع الزملاء والرؤساء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل أصدقاء العمل يدفعك لمشاركة المحيطين بك الفرح والعطاء والمزاج الحلو وتحصل على دعمهم في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بأن تكون متعقلا ولا تندفع أو تتسرع في أقوالك أو سلوكك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يدفعك ذلك للعناد وتبدو محددًا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تعتمد على أفكار محددة وواضحة في مفاوضاتك وتحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بموهبة تحليلية ويساعدك على فك ألغاز كثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بقدرة على التخطيط الجيد وقد تكون هناك فرصة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الفلك على الاقتراب ممن تحب ويمدك عطارد بقوة الملاحظة، فقط لا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.