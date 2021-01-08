لو رب الأسرة توفى.. خطوات الحصول على مبلغ تأميني تكافلي من بنك مصر

مع الاقتراب من بلوغ سن المعاش، يحرص الكثيرين على السعي بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية أو من خلال شراء شهادات إدخار أو وثائق تأمين، حتى يتمكن ذويهم من الحصول على مبلغ تأميني تكافلي عند الوفاة، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الخدمات التي تقدمها خدمة التأمين البنكي التكافلي من بنك مصر للعملاء، في تعاون بينها وبين الشركة المصرية للتأمين التكافلي:

وثيقة التعاقد "آي ريلاكس"

تعمل وثيقة التعاقد على توفير مبلغ من المال للعملاء، حتى يساعدهم على استكمال مستوى المعيشة، حيث إنه يركز على إدخار اشتراكات دورية العملاء والتأمين الطبي الخاص بالأمراض الحرجة.

مزايا وثيقة التعاقد

- مرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصى حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

- يحصل أقارب العميل على مبلغ تأمين في حالة الوفاة.

وثيقة الزواج "آي ستارت"

يقدم بنك مصر خدمة التكافل المشترك بين الزوج والزوجة لتأمين مستقبل الطفل حتى بداية حياته العملية من خلال وثيقة الزواج.

مزايا وثيقة الزواج

- مرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصى حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

- يتم الإعفاء من سداد الاشتراكات في حالة وفاة المؤمَّن عليه.

- تقدم وثيقة الزواج خدمة التكافل المشترك بين الزوج والزوجة لتأمين حياة الطفل.

- يحصل الورثة على مبلغ مالي في حالة وفاة المؤمَّن عليه.

وثيقة التعليم "آي ستادي"

- تتميز الوثيقة بالمرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصي حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

- يتم الإعفاء من سداد الاشتراكات لمدة 12 شهرًا في حالة الإصابة بأحد الأمراض الحرجة.

- يتم تغطية مصاريف التعليم الجامعي.

- تمكن الوثيقة العميل من تغطية رسوم تعليم الأطفال في حالة وفاة المؤمن عليه.

- تمنح الوثيقة الورثة مبلغ تأميني تكافلي في حالة وفاة المؤمن عليه.