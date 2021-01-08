عادل عبدالفضيل يمثل اتحاد عمال مصر في مجلس نواب 2021

انتهى رسميا ماراثون انتخابات مجلس النواب 2021 واسدال الستار عنه، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 نائبًا بالمجلس الجديد، وأتاحت التعديلات على قانون مجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية بتعيين نسبة 5%من نواب المجلس، على أن يكون نصفهم من النساء.

قائمة التعيينات

وشملت قائمة التعيينا بمجلس النواب الجديد، إختيار عادل عبدالفضيل، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبموجب قرار رئيس الجمهورية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يصبح «عبد الفضيل»، هو النائب الوحيد بمجلس ادارة الاتحاد في مجلس النواب الجديد.

وكانت تعيينات الرئيس في مجلس الشيوخ، شملت أيضًا تعيين خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال.

ممثلو العمال في برلمان 2015

ومثّل اتحاد العمال في برلمان 2015، كل من جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، عضو اللجنة، وجمال عقبي، رئيس النقابة العامة للبنوك، عضو اللجنة، ومايسة عطوة، وكيل اللجنة التي كانت تشغل وقتها منصب سكرتارية المرأة في اتحاد العمال، قبل أن ترحل عن اتحاد العمال.

وتمكنت النائبة مايسة عطوة، من الحفاظ على مقعدها في مجلس النواب الجديد، بعدما ترشحت ضمن الشخصيات العامة بالقائمة الوطنية من أجل مصر، كما يمثل العمال في مجلس النواب الجديد النائبة سولاف درويش، ولكنها لا تتبع مجلس ادارة اتحاد العمال.

مفاجأت البرلمان الجديد

وتوالت المفاجأت في التمثيل العمالي بالمجلس الجديد، فبعد خلو المجلس من مقعد يمثله رئيس اتحاد العمال، جاء إسم إيمان العجوز، والتي شغلت منصب سكرتارية المرأة لفترة قصيرة ضمن قائمة المعينين، ولكنها تابعة للنقابات المهنية، حيث أنها تشغل منصب رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين في القاهرة، ليتقلص ممثل العمال بالاتحاد العام، إلى نائب واحد فقط، هو عادل عبد الفضيل، أمين الصندوق، بعدما خسر كل من مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الماراثون الإنتخابي.