الإفتاء: من يضرب والدته مجرم فاجر.. وقانوني: العقوبة تصل لـ 7سنوات

متجرداً من كل معاني الإنسانية والرحمة، ونكران الجميل، فلا يحترم المرأة التي راعته صغيراً حتي بلغ أشده، وبدلا من إكرامها ومحاولة رد الجميل لها ولو بالقليل إعمالا بالآية الكريمة «وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا»، قام بالاعتداء عليها ضرباً حتى أفقد وجهها ملامحه، في واقعة مشينة تمثل نموذج مثالي للابن العاق.

وحول العقوبة الجنائية الموقعة على الجاني بعد أن تم القبض عليه، يقول الدكتور مصطفي سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، «إن المشرع المصري لم يتخذ من صفة المجني عليه معيار لتشديد العقوبة سواء كان أب أو أم أو زوجة ، إلا إذا وقعت الجريمة على من هو طفل، وبالنسبة لجريمة اعتداء الابن على الأم فهي تخضع لطائفة جرائم الايذاء وتحدد العقوبة بقدر ما أحدثته من ضرر».

وأضاف سعداوي لـ«الوطن»، إن العقوبة تحدد حسب نتائج التقرير الطبي فإذا تسبب الضرب في عاهة يأخذ حكم من ثلاثة إلى خمس سنوات، وفي حالة وجود ظرف مشدد كوجود سبق إصرار وترصد ففي هذه الحالة قد تصل العقوبة لـ7 سنوات، ويجوز للأم ان تتصالح إذا وصف الفعل كجنحة، أما إذا ثبت ارتكابه للجريمة عمدا فلا يجوز التصالح.

الورداني: ضرب الأم من كبائر الذنوب

وقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ضرب الأم جريمة وهو من كبائر الذنوب، ولا يجوز ضرب الأمهات أو الآباء أي كانت الأسباب.

وأضاف «الورداني»، خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «ما عقوبة من يعتدي على والديه بالضرب؟»، أن هذه جريمة، ونوع من أنواع التعدي على مقصد من مقاصد الدين الإسلامي الكبرى، وإن من يفعل ذلك فهو مجرم وفاجر، ولا يجوز ضرب الأمهات بأي حال من الأحوال لأن ذلك كبيرة من الكبائر، لا يحق له أن يُسيء إلى والديه ولو بكلمة.

وتابع «الورداني»، أن ذلك وفقًا للأمر الرباني، فقال الله تعالى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا » الآية 23 من سورة الإسراء.

وكانت الـ«وطن» قد إنفردت بنشر قصة السيدة المسنة التي تعرضت للضرب على يد ابنها بطريقة وحشية، وألقت مباحث مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، القبض على «م. أ» بتهمة الاعتداء على والدته، للاستيلاء على معاشها، إذ «شمر» ملابسه وأغلق الغرفة مع والدته وأبرحها ضربا باللكمات، متجردًا من كل معاني الإنسانية.