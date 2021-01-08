تأكيدا لـ«الوطن».. الأوقاف تعيد فتح مساجد المنيا وشمال سيناء والدقهلية

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا في وزارة الأوقاف فتح عدد من المساجد على مستوى الجمهورية والتي تم إغلاقها بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي دعت لها الوزارة، وذلك تأكيد لانفراد «الوطن» الذي نشرته صباح اليوم بقرار اللجنة.

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف قررت فتح سبعة مساجد بأوقاف دمياط وذلك بعد غلق دام لمدة أسبوع وذلك بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالي المنطقة بالالتزام بالإجراءات وتوجيه المديرية بمتابعة التنفيذ وبالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التي تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

شمال سيناء والدقهلية

أضاف في بيان له: قررت اللجنة فتح ثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء بناء على مذكرة المديرية بعد غلق ترواح ما بين سبعة أيام وثلاثة أيام وذلك بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما قررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.

لجنة غلق المساجد

وأكدت «الأوقاف» أن أي مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلاً إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة وبعد اعتماد من السلطة المختصة.

وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالإجراءات، مشددة على أنها ستتخذ على الفور قرارًا بغلق أي مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية مع إحالة أي مقصر من العاملين بالأوقاف في متابعة ذلك للتحقيق.

واختتمت الوزارة حديثها بالدعاء برفع البلاء، قائلة: «نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».