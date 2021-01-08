«روتاري إسكندرية» يتبرع بـ3000 قطعة مستلزمات طبية لـ«عزل الجمهورية»

ما زالت الجهود المجتمعية مستمرة في دعم القطاع الطبي، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولعل أحدث تلك الجهود، قيام نادي روتاري إسكندرية «فاروس» بإهداء مستشفى الجمهورية العام، المخصص للعزل الطبي، مجموعة من مستلزمات الحماية الشخصية للأطباء والتمريض وكذلك مستلزمات العناية المركزة لمصابي الجائحة.

روتاري الإسنكدرية يتبرع بـ3 أجهزة «أكوا تشيك»

وتمثلت التبرعات؛ في 3 آلاف قطعة من المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 3 أجهزة «أكوا تشيك» لعمليات الفحص، في إطار مساهمة المجتمع المدني في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة الصحه الدكتور خالد عبد الغني.

وأعلن المهندس هادر ميتو، رئيس لجنة المشروعات بنادي روتاري فاروس، في بيان له، اليوم الجمعة، عن تقدمهم بتلك التبرعات للمستشفى التي تسلمها الدكتور النادي يوسف، مدير عام المستشفي، تفعيلا لقرارات اجتماع مجلس الإدارة الأخير بدعم مستشفيات العزل يتبعه تسليمات أخرى للمستشفيات الحكومية حسب الاحتياجات.

جدير بالذكر أن الإسكندرية، تضم 13 مستشفى، تم تخصيصها من مديرية الشؤون الصحية، نهاية ديسمبر الماضي، وذلك للتعامل مع حالات كورونا في الإسكندرية، وتمثلت في مستشفيات «العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز (العمال)، أبو قير التخصصي (طوسون)، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي، ورأس التين العام، وجمال حمادة المركزي».

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية، احتلال محافظة الإسكندرية المركز الثاني، من حيث عدد الإصابات على مستوى الجمهورية، فيما يحتل حي المنتزة في شرق المحافظة المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابة، وهو ما يعكس مدى الأزمة الكبرى التي يعيشها أبناء المحافظة الساحلية، ويوضح مدى الاحتياجات لمساعدات المجتمع المدني.