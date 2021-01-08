مجدي شطة يستعد لاختبارات «الموسيقيين»: هغني «الحلم الجميل» لهاني شاكر

أكد مجدي شطة، أنه يستعد الفترة الحالية بشأن المُشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة بنقابة المهن الموسيقية، والتي من المُفترض انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مجدي شطة، لـ«الوطن»، إنه سيُقدم أشكال غنائية عدة، أمام لجنة التحكيم، ما بين الشعبي والحزين، متابعًا: «هغني كمان أغنية الحلم الجميل للفنان هاني شاكر».

وأعرب مجدي شطة، عن أمله بأن يتجاوز اختبارات النقابة بنجاح، وأن يُقيد عضوًا بها خلال الفترة المقبلة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد نظمت لجنة اختبارات الأصوات الجديدة، لمنحها عضويتها من عدمه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وضمت لجنة تحكيم إختبارات الموسيقيين كلًا من صلاح الشرنوبي، وأمجد العطافي، ومحمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي، وجيهان مرسي، وعلاء سلامة.

وخضع للاختبارات كل من عمر كمال وحسن شاكوش، وفريق المدفعجية، وبعض مطربي المهرجانات أبرزهم كزبرة وحنجرة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات.

ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر قد عقدوا لجنة استماع، وتم الاستماع فيها لعدد من مطربي المهرجانات لحسن شاكوش وعمر كمال وكزبرة وحنجرة، وتم تأجيل عدد منهم بسبب عدم قيامهم بتسليم المؤهل الدراسي او شهادت محو الامية التى تعد سند رئيسي فى دخول النقابة.