غلق 2071 منشأة بالغربية لمخالفتها إجراءات كورونا

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق عدد (425) محلا، عدد (70) سوقا، عدد (140) مطعما، عدد (235) مقهى، عدد (231) ورشة و(375) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية، بإجمالي عدد 2071 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وذلك حرصا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع عدد (595) مركزا للدروس الخصوصية خلال 6 أيام، تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أوضح أن المحافظة، تلقت 146 ألفا و921 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 925 مليونا و187 ألف جنيه حتى يوم 7 / 1 / 2021.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1709 طلبات، ورفض 284 طلبا، وجارِ فحص 144928 طلبا، مشيرا إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 مارس المقبل، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار رحمي، إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصا من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.