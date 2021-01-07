البيطريين: دعوى قضائية لتثبيت أعضائنا المؤقتين بالغربية

قرر الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، تحريك دعوى قضائية جديدة لصالح الأطباء البيطريين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة، مؤكدا أن القرار يأتي استمرارا لدور النقابة العامة، فى التضامن مع كافة أعضائها على مستوى الجمهورية.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء البطريين، أن وفدا من النقابة العامة ضم كل من: الدكتور محمد مبروك عضو مجلس النقابة، وسيد أبو زيد، وعلى إمام المحاميان بالنقابة العامة، توجهوا إلى النقابة الفرعية بمحافظة الغربية.

واجتمع وفد النقابة العامة، بحضور مجلس النقابة الفرعية بالغربية برئاسة الدكتور محمد الحفناوي، مع الأطباء البيطريين المؤقتين والمثبتين على الصناديق بالمحافظة، لإنهاء الأوراق اللازمة لإقامة دعاوى قضائية لهم، لضمهم إلى موازنة الدولة، وذلك استمرارا لما تم مؤخرا من إقامة دعاوى قضائية للأطباء البيطريين المؤقتين في محافظتي الشرقية والمنوفية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها لن تتوانى فى تقديم الدعم القانوني فيما يخص القضايا المهنية للأطباء البيطريين فى كافة المحافظات.

البيطريين: لدينا أكثر من 150 طبيبا مؤقتا

يشار إلى أن النقابة العامة فى الفترة الماضية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قامت بالتواصل مع كافة الأطباء البيطريين فى عدة محافظات، من بينها: الشرقية، البحيرة، الغربية، الجيزة، لافتة إلى أن عدد الأطباء البيطريين الذين حركت النقابة دعوى قضائية لهم لتثبيتهم على الباب الأول، يصل إلى أكثر من 150 طبيبا بيطريا.

وذكر نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة راسلت وزارة المالية قسم التشريع المالي، لاستيضاح ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الأطباء البيطريين، وفي انتظار رد وزارة المالية حتى يتم تطبيق الحد الأدنى بشكل عادل لكل الأطباء البيطريين، بكل محافظات مصر ومديريات الطب البيطري.

وكانت النقابة انتهت من صيغة عقد الإشراف البيطري على مزارع الماشية أو الطيور، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020.