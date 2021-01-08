ارتباك حركة النقل والمواصلات بالغربية بسبب الشبوره المائية

شهدت الطرق الرئيسية والفرعية بقرى ومراكز محافظة الغربية ارتباك في حركة السيارات بسبب الشبورة المائية التي حجبت الرؤية لأكثر من 7 ساعات متواصلة.

ورصدت «الوطن»، تعطل الحركة المرورية على بعض الفرعية بسبب انعدام الرؤية، تزامنًا مع إعلان المحافظ، الدكتور طارق راشد رحمي، تفعيل غرف العمليات والطوارىء والتنسيق مع إدارة المرور لتلقي استغاثات المواطنين وقائدى السيارات.

من جهة أخرى، شدد محافظ الغربية في تعليمات للقيادات التنفيذية على ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المؤسسات والمصالح الحكومية والأماكن العامة للوقاية من اخطار فيروس كوفيد 19، وفرض الغرامات الفورية علي المواطنين وأصحاب المؤسسات والمحلات التجارية المخالفه للإجراءات الاحترازية.