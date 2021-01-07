محافظ أسيوط يهنئ الأقباط الارثوذوكس والكاثوليك بعيد الميلاد

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مطرانية الأقباط الأرثوذكس ومطرانية الأقباط الكاثوليك، اليوم، بحي شرق لتقديم التهنئة للأخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مطرانية رئيس الملائكة للأقباط الارثوذوكس بشارع النميس بحى شرق حيث كان في استقباله نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع متمنيًا استمرار أعيادنا طوال العام مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوجه المحافظ إلى مطرانية الاقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق مقدما التهنئة لمطران الأقباط الكاثوليك الأنبا كيرلس وليم بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطيبة بعيد سعيد وسط تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان محافظ أسيوط، أرسل في وقت سابق برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام كما أجرى عدة اتصالات تليفونية بمطارنة وأساقفة ايبارشيات وكنائس وأديرة أسيوط للتهنئة بالعيد.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع