السيطرة على حريق بمنور عمارة في أسيوط

تمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من السيطرة على حريق إندلع باحدى مناور العقارات بشارع 26 يوليو بحى غرب أسيوط دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق بمنور أحد العقارات بشارع 26 يوليو، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل مأمور قسم أول وفريق من مباحث القسم وقوات الحماية برئاسة العميد إيهاب ثروت، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط خلال الأسبوع الجاري عدد من الحرائق من بينها حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بشارع مصطفى عبدالرازق متفرع من شارع يسري راغب العمومي بحي غرب أسيوط، وتمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إنقاذ طفلين من الموت، غلى جانب إندلاع حريق في إحدى الزراعات على بجوار كمين شرطة جامعة أسيوط.