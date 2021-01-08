وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى العزل ويتأكد من كفاءة شبكة الأكسجين

تفقد الدكتور عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، غرفة الأزمات، بالمديرية، بصحبة الأطباء محمد بدران، وضياء داوود، وكيلي المديرية، ومحمد فهيم، مدير عام الطب العلاجي، وأشرف العذب، مدير إدارة المستشفيات، رئيس غرفة أزمات كورونا، وشيماء البشبيشي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

وشملت الجولة المرور على مستشفى دمياط العام المخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، برفقة الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام المستشفى، وقد اطمأنوا على مخزون الأكسجين بالمستشفى وكفاءة شبكة الغازات وعملية الصيانة بالمستشفى، كما أكدوا على تنفيذ تعليمات الوزيرة، مشددين على جودة عملية إدارة استهلاك الأكسجين وإجراء المتابعة على مدار الساعة.

وفي وقت سابق زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستشفى الأمراض الصدرية، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة فيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، ومدير المستشفى، بمراجعة شركة الصيانة بشكل دوري، للتأكد من سلامة الخزان وشبكة الغازات الطبية، واتباع أقصى درجات الأمان وغلق الباب الخاص بالخزان، وذلك لتلافي حدوث أية مشكلات أو تداعيات.

كما تفقدت المحافظ أقسام الأشعة والمعمل وصيدليتي العيادة الخارجية والرئيسية ومخزن المستهلكات، واطمأنت على توافر المستلزمات الوقائية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، واطلعت على المخزون الاستراتيجي من العلاج، للتأكد من توافر رصيد يغطي احتياجات الفترة المقبلة، إذ أكدت على تقديم بيان يومي لغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة يتضمن الرصيد الخاص بالأدوية.

وأكدت عوض ضرورة استغلال مبنى العيادات الخارجية المطور حديثا وبدء تشغيله لتخفيف الضغط عن قسمي الاستقبال والطوارئ، وتزويد الغرف بأسرّة وأسطوانات أكسجين وأطقم طبية، مشددة على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمستشفى واتباع جميع المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية والوقائية.