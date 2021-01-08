أكفان للضحايا وأسطوانات أكسجين مجانا لمصابي كورونا في دمياط

قال محمد أبو حشيش، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام في دمياط، إن البنك كان أول من تحرك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال مساعدة الأسر الأكثرر احتياجا والعمالة غير المنتظمة فضلا عن المصابين الخاضعين للعزل في منازلم.

وأكد «أبو حشيش»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، غنالمحافظة شهدت مؤخرا ارتفاع سعر أسطوانة الأكسجين من 1800 جنيه إلى 5200 جنيه خلال أسبوعين فقط، حيث استغل الموردون الأزمة ورفعوا الأسعار بصورة جنونية؟

وأشار إلى أن البنك عمل على توفير الأسطوانات للمصابين مجانا: «قمنا بملئ نحو 300 أسطوانة أكسجين ووفرنا كمامات و قفازات للمستشفيات بقيمة 35 ألف جنيه، سلمناها لمديرية الصحة لتوزيعها بمعرفتها على المستشفيات».

وأوضح أن البنك ساهم في دعم مركز القلب والجهاز الهضمي بجهاز ربط المرئ بتكلفة 430 ألف جنيه، حيث كان المرضى يقصدون لمستشفيات الدقهلية للعلاج هناك لعدم توفر هذا الجهاز في دمياط: «وزعنا الكمامات على 5 مدارس بعدد 2500 كمامة و20 بطانية قمنا بتوزيعها على مرضى مستشفى التخصصي علاوة على توزيع البطاطين على المواطنين الذين ينامون في الشوارع».

ولفت إلى دعم البنك مستشفى صدر دمياط خلال جائحة كورونا بـ15 ألف كمامة وأسِرة بتكلفة 55 ألف جنيه، إلى جانب توزيع مواد غذائية على مصابي كورونا المعزولين في المنازل، بنحو 400 شنطة مع توفير الكفن للمتوفين من ضحايا الفيروس.

وأشار إلى تبرع أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الطعام بمقبرة كصدقة جارية وجرى دفن شاب فيها بعد وفاته حزنا على وفاة والدته التي توفت بكورونا قبله بيومين، منوها إلى استمرار نقل مرضي الأورام لتلقى العلاج الشعاعي مجانا والإقامة مجانا بمحافظة الإسماعيلية.