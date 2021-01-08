العليا للفيروسات: اللقاح الصيني الأكثر أمانا وأسترازينكا الأرخص

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة سابقا وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه خلال الموجة الأولى من فيروس كوونا كان معدل الإصابات بين الأطفال قليل للغاية وغير ملحوظ على الإطلاق، ولكن خلال الموجة الثانية بدأت إصابات الأطفال في الازدياد، لأن الفيروس بات أكثر عدوى، كما أن إصابات الأطفال بالفيروس تعد أقل شراسة من مثيلاتها بين الكبار.

إصدار بروتوكول تعاوني لكيفية إعطاء الأطفال للبروتوكول

وأضاف «حاتم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، أن اللجنة العليا للفيروسات والمستشفيات الحكومية والجامعية أصدروا بروتوكول، تم التوضيح فيه كيفية إعطاء الأطفال البروتوكول العلاجي الخاص بالأطفال أقل من 12 عاما.

لا توجد دولة حول العالم تستطيع تلقيح كافة مواطنيها

وأوضح أنه لا توجد دولة حول العالم تستطيع تلقيح كافة مواطنيها، والصين تمتلك لقاحين واستوردوا لقاح «فايزر» الأمريكي لتلقيح أكبر عدد من الشعب الصيني، كما أن عوامل مثل الأمان والفعالية والسعر هم الأكثر أهمية في أي لقاح تم إنتاجه حول العالم، حيث جاء اللقاح الصيني الأكثر أمانا بين كافة اللقاحات لأنه لقاح تقليدي جرى استخدام ما يماثله طيلة 50 عاما، ولقاح أسترازينكا هو الأقل سعرا، ولقاحا فايزر وموديرنا الأكثر فعالية ضد اللقاح.

لم يتم إجراء التجارب الخاصة باللقاح على الحوامل أو الأطفال

وأكد أنه لم يتم إجراء التجارب الخاصة باللقاح على الحوامل أو الأطفال ممن هم أقل من عام، ولكن يعد اللقاح الأكثر أمانا لهم اللقاح الصيني بسبب استخدام ما يمثله مسبقا، وأثبت مأمونيته: «الاتنين لم تجرى الاختبارات عليهم ومنقدرش نقول إنه يتاخد، ولكن لو هتاخد واحد تاخد الصيني لأنه الحاجة اللي مفيهاش أضرار».

وأشار إلى أن هبوط الأكسجين في الجسم لأقل من 90% عامل خطورة يستلزم على المصاب الذهاب إلى المستشفى للخضوع للتحاليل والفحوصات اللازمة.