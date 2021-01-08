المساجد في أسبوع: غلق 60 مسجدا وإعادة فتح 16 وفوضي بالمحافظات

شهدت وزارة الأوقاف هذا الإسبوع حالة من الطوارئ، تنفيذًا لقرارات د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الخاصة بالغلق الجزئي للمساجد، المخالفة للإجراءات الإحترازية التي وضعتها الوزارة في ظل تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين.

وكشفت مصادر في وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، عن زيادة أعداد المساجد التي تم إغلاقها ليصل إجمالي الغلق ما يقارب 60 مسجدا على مستوى الجمهورية، حيث جاءت المخالفات من 11 محافظة «الفيوم، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، المنيا، شمال سيناء، الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، القليوبية، والمنوفية.

60 مسجد مغلق في 11 محافظة

وتسببت قرار الأوقاف بـتفويض المديريات في الغلق حالة من الفوضي، حيث قامت المديريات بتطبيق القرار، بشكل غير منضبط فلم يتم إبلاغ الوزارة، والديوان العام وهو ما جعل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يشكل غرفة مركزية تكون مسؤولة عن الغلق.

حيث ألغي الوزير، تفويض جميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، وإتخاذ اللازم تجاه أي مسؤول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بالإجراءات، وعمل علي إنشاء لجنة غلق المساجد يرأسها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ذاته والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني وعضوية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

مهام لجنة غلق المساجد

وبحسب قرار وزير الأوقاف، فإن لجنة إدارة الأزمة مسئولة عن الغلق وإذا رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعي غلق أي مسجد، فعليه رفع الأمر فورا للشيخ جابر طايع، ثم تقرر اللجنة ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر، ولا يسمح للمديريات بإتخاذ أي إجراءات فردية في الغلق أو إعادة فتح أي مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها.

فتح 16 مسجد

وكانت أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا في وزارة الأوقاف فتح عدد من المساجد على مستوى الجمهورية والتي تم إغلاقها بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي دعت لها الوزارة، وذلك تأكيد لـ انفراد «الوطن» الذي نشرته صباح اليوم بقرار اللجنة.

حيث تم فتح سبعة مساجد بأوقاف دمياط، وثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء، وفتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.

لا مخالفات في صلاة الجمعة

وأجرت غرفة إدارة الأزمة اتصالات بقيادات 27 مديرية على مستوى الجمهورية للاطمئنان على تطبيق القرارات الاحترازية في صلاة الجمعة اليوم ، حيث جاءت التقارير بعدم وجود مخالفات تذكر في هذا الشأن وأن المساجد حريصة على التطبيق الصارة للإجراءات الوقائية، بحسب مصادر خاصة لـ«الوطن».

وكانت إحتشدت المنابر اليوم خلال خطبة صلاة الجمعة للحديث حول «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة»، وشددت الوزارة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

تنبيه للآئمة

ودعت وزارة الأوقاف منشور داخلي وزعته على المديريات، جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ضرورة الحرص والوقاية والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وألا يتم استقبال مصلي دون كمامة كذلك التباعد وعدم المصافحة والعناق داخل المساجد والإقتصار علي الصلوات فقط فلا يوجد دروس او ندوات او فاعليات فالمسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببا في أذى نفسه أو أذى غيره.