بعد إغلاق 12 مسجدا.. الأوقاف تحدد 15 محظورا لمنع غلق المساجد بالكامل

حالة من الطوارئ داخل وزارة الأوقاف، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، خاصة بعدما قالت مصادر لـ «الوطن» إن حصيلة غلق المساجد على مستوى الجمهورية وصلت إلى 12 مسجدا خلال الأيام الماضية، والتي كان أخرها إغلاق مسجد النور بالعباسية ومسجدين بالجيزة بسبب أداء صلاة جنازة.

الأوقاف: غلق أي مسجد لايلتزم بالإجرءات الاحترازية

وكانت قد وضعت وزارة الأوقاف العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لعدم تدهور الأوضاع وإجبار المسؤلين على الغلق الجزئي للمساجد، حيث أصدرت الوزارة تفويضا لمديري المديريات بإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

وتستعرض «الوطن»، في السطور القادمة 15 إجراء وضعتها وزارة الأوقاف لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد والتي جاءت كالتالي:

- الكمامات، حيث يجب علي مرتادي بيوت الرحمن ارتداء الكمامة ودعت الوزارة أئمة المساجد لمنع استقبال أي مصلي دون كمامة.

- المصلى الشخصي، ويعد ثاني أبرز قرارات الأوقاف الاحترازية، حيث يحضر كل شخص مصلى شخصيا معه.

- غلق أماكن الوضوء وحذرت الوزارة من فتحها باعتبارها أماكن قد تؤدي لانتشار للفيروس.

- إغلاق حمامات المساجد، وغلق البوابات المؤدية إليها.

- غلق الأضرحة في مساجد آل البيت ومنع التقرب منها والتمسح بها، بل غلق كل الأبواب المؤدية إليها.

- غلق مكاتب المساجد الكبرى ومنع فتحها في ظل انتشار فيروس كورونا.

- ممنوع إقامة الدروس والندوات والفاعليات داخل المساجد، بالمساجد اليوم لأداء الصلاة فقط في ظل هذا الوباء.

- عدم زيادة مدة خطبة الجمعة عن 10 دقايق وضرورة الالتزام بمحتوى الخطبة الموحدة.

- مراعاة علامات التباعد وضرورة التأكيد عليها من قبل العاملين بالمسجد، وعدم تقارب الصفوف في ظل كورونا.

- تجنب المصافحات والمكوث الفترة طويلة داخل المساجد، كذلك يفضل أداء صلاة النوازل بالبيوت.

- عدم ترك مفاتيح المساجد في يد أحد الأفراد غير المسئولين عن المسجد، وحال حدوث ذلك سيتم توقيع جزاء ضد القائمين على هذا الأمر.

- فتح المسجد قبل الآذان بعشر دقائق وغلقه بعد أداء الصلاة بعشر دقائق.

- تواجد إمام المسجد أو المفتش، أو العاملين بالمسجد للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- ممنوع منعا باتا إقامة أي مناسبات اجتماعية داخل المساجد كعقد القران وخلافه.

- ممنوع إقامة صلاة الجنازة بالمساجد المغلقة أو إحضار الجثمان خلال الصلوات.