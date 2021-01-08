تنفيذ تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بسوق الجمعة في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوضع ضوابط للعمل داخل الأسواق، خاصة الأسواق الأسبوعية، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الشريف، على ضرورة التشديد على الباعة بالأسواق، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين على الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

تجربة لمراعاة الإجراءات الاحترازية بسوق الجمعة

وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ نفذ حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بسوق الجمعة، حيث تم رسم خطوط على الأرض بالسوق لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم، وتم التشديد على الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر، وكذا التنبيه على الرواد بارتداء الكمامات والإلتزام بالتباعد لعدم توقيع غرامات عليهم، ولاقت تلك التجربة استحسانا كبيرا من قبل الباعة والمترددين علي السوق.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن كثير من الأماكن في المدينة الساحلية تشهد ازدحاما على الرغم من إغلاق الآلاف من الكافيهات والمطاعم ومراكز الدروس الخصوصية يوميا، منعا للتزاحم أو انتشار عدوى الفيروس إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من التعليم «أون لاين» وإغلاق المدارس خوفا على حياة التلاميذ.

المحافظ يحذر المواطنين من تكرار «مشهد استانلي»

وطالب الشريف جميع أهالي المدينة الساحلية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة وعدم تكرار «مشهد ستانلي» حفاظا على صحتهم.

وأكد على استمرار حملات الإغلاق ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، متمنيا أن يعي أهالي الإسكندرية خطورة الفيروس ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.