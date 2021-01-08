منها دفع الفواتير.. تفاصيل خدمات الدفع الإلكتروني للمعاشات

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات، والتي تتضمن أكثر من 10 خدمات مختلفة يمكن الحصول عليها هاتفيا أو عبر تطبيق للمحمول أو من خلال مكاتب التأمينات، في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ضمنها خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية، عن طريق تسهيل الإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية في ظل سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الحكومة المصرية .​​​

وتهدف خدمة الصرف الإلكتروني للمعاشات على تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش، وتخصيص مركز لخدمة أصحاب المعاشات في حالة وجود أي استفسارات عن الخدمة أو لتلقى الشكاوى عن طريق رقم مختصر 19680.​​​​

وترصد «الوطن» في هذا الصدد بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، تفاصيل خدمة الدفع الإلكتروني للمعاشات، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل خدمة الدفع الإلكتروني للمعاشات

تعتمد الخدمة علي تطوير منظومة إلكترونية تتيح لمستحقي المعاش الصرف من المنافذ المختلفة دون التقيد بالمنفذ التابع له، «مكتب أو منطقة التأمينات التابع لها المستفيد»، كما تتيح الخدمة صرف المعاش جميع أيام الشهر، بدءا من الأول من كل شهر بدلاً من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان متبع من ذي قبل، و يمكن أيضًا الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123، أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

ـ تتضمن المنظومة أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات، ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق «معاشي» الإلكتروني أو عن طريق ماكينات «نقاط البيع» المتواجدة في كل مكاتب وفروع هيئة التأمينات البالغة 600 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية.

ـ تشمل خدمات تطبيق «معاشي» للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وIOS والذي يعد أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات خدمات دفع الفواتير، بالإضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

ـ يتمكن أصحاب المعاشات من خلال الخدمة الصوتية «IVR» من الاتصال برقم «19630»، للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد حال نسيان الرقم السري الأصلي، كما ستتيح الخدمة الصوتية للمتصل، إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر.

ـ تتاح الخدمة من خلال مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية جميع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل دفع فواتير الكهرباء واشتراكات التأمينات الاجتماعية.

اجراءات الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني للمعاشات

​ـ يصرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط وبناء على رغبة صاحب المعاش أو المستفيدين أثناء التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق.

ـ يتم إصدار بطاقة صرف آلي ورقم سري بدء من الشهر التالي، تصدر البطاقة والرقم السري لمستحقي المعاش أول مرة بدون مقابل تتيح لك البطاقة خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية.