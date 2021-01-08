تاج الدين: قد نحصل على كل أنواع اللقاحات ونتواصل مع مختلف الجهات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد حتى 14 يومًا، أي أن أي شخص تظهر عليه الأعراض فإنه قد يكون أصيب بالمرض منذ فترة تبدأ من يوم إلى أسبوعين، والمخالط له قد يكون تعرض للعدوى في هذه الفترة.

وأجاب تاج الدين خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، عن سؤال متعلق بعدم تعاقد مصر على لقاح «فايزر»، قائلًا: «اتفقنا مع هيئة جافي التي تحصل على الجزء الأكبر من اللقاحات وتنسق مع دول العالم لكي تحصل عليها، وبالتالي فإن اللقاحات التي سنحصل عليها من الهيئة ليس من الضرورة أن تكون اللقاح الصيني فقط، وقد نحصل على كل أنواع هذه اللقاحات».

وتابع مستشار الرئيس: «هناك تواصل علمي وفني مع جهات مختلفة للحصول على لقاحات كورونا واتفقنا مع جافي لأنها تضمن توفير اللقاحات وتم توقيع عقد معها لإتاحة اللقاحات بالكميات التي ترغب فيها الدولة المصرية، كما أن اللقاحات تكون آمنة لأنها حصلت على رخصة استخدام الطوارئ، وهذا الأمر ينطبق على العالم كله مثل أمريكا ودول أوروبا وأمريكا الجنوبية».

وأردف: «محدش يتخيل إننا هنجيب لقاحات بعينها دون غيرها، لكننا سنوفر اللقاحات التي تحتاجها مصر من مختلف الجهات التي تنتج اللقاحات، واحتمال كبير جدًا أن نحصل على لقاح فايزر، ومفيش شركة واحدة تقدر تكفي الإنتاج العالمي».