تفاصيل الحالة الصحية لـ هادي الجيار قبل وضعه على جهاز التنفس الصناعي

اكتشف الفنان هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا منذ 3 أيام بعد إجراء مسحة ظهرت إيجابيتها، ليتم عزله منزلياً مع أخذ بروتوكول العلاج، ليشعر بتعب شديد وصعوبة في التنفس بسبب نقص الأكسجين في صباح اليوم الجمعة ليستعين بنقابة المهن التمثيلية لمساعدته، وتم بالفعل نقله إلى أحد مستشفيات الهرم ودخوله الرعاية المركزة ووضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلن الفنان هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات من نقله للحجر الصحي بعدما ثبتت إيجابية المسحة التي أجراها، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكتب هادي الجيار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء».

لتتواصل معه بعد هذا البوست نقابه المهن التمثيلية وتقدم له المساعدات اللازمة حتى تم نقله إلى الرعاية المركزة.

وقالت الفنانة نهال عنبر إن حالة الفنان هادي الجيار غير مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحة في تصريحاتها لـ«الوطن» بأن «الجيار» تدهورت حالته الصحية منذ عدة ساعات وتم نقله فورًا إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات الهرم ويمر بحالة حرجة للغاية، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وكان الفنان الكبير هادي الجيار مر في نهاية 2019، بوعكة صحية شديدة، حُجز على أثرها بأحد المستشفيات، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وخرجت الشائعات وقتها تفيد بتدهور حالته الصحية.

ومن أشهر الأعمال المسرحية التي شارك فيها الفنان هادي الجيار، مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتي جسد من خلالها شخصية «لطفي»، وشارك فيها عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح، والفنانة سهير البابلي ويونس شلبي، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها في أكتوبر عام 1973 حتى الآن، وتوجه بعدها إلى التليفزيون.