إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا

أعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات، بعدما ثبتت إيجابية المسحة التي أجراها، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكتب هادي الجيار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

وكان الفنان هادي الجيار، قد قال في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا، إن أغلب الممثلين في الوقت الراهن، أبسط من جيله، وذلك لأن معنى المشهد كان يصل للناس بحرفية، بينما في هذا الجيل من يهتم بالمشهد كله، وأيضا لا يريدون التعلم من الأجيال التي سبقهم.

وأشار إلى أن مسلسل الاختيار كان به عدد كبير من المشاهد الصعبة، في أوقات التصوير والتحضير والملابس، متابعًا: «المسلسل كان حلو جدا، ومجهود كبير جدا من كل الناس، ومسلسل البرنس هو الآخر، كان به عدد كبير من المشاهد الصعبة، والموسم الرمضاني الماضي، كان به عدد كبير من المسلسلات القوية».

وأكد أن مسلسل "نيلي وشريهان" الذي ظهر فيه سابقا، كان عملا شاقا ومرعب، ومن الصعب تكراره خلال الفترة الراهنة، وذلك لوجود الكثير من المهارات والاستعراضات: "أنا بشفق على أي حد يخش في الحاجات دي بس هي تستاهل".

وكان هادي الجيار، قد تعرض لإشاعة بوفاته قبل 14 شهرًا تقريبًا، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، حيث أعربت زوجته عن استياءها الشديد من تلك الشائعات، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «الحمدلله هادي بصحة جيده وفِي تحسن رغم أنه ما زال حتى الآن في الرعاية المركزة إلا أنه في تحسن ملحوظ يوما بعد يوم، وهذا كلام الأطباء».

وأضافت زوجة الجيار، «شائعة مثل هذه في الفترة الحالية سخيفة جدا، ومقلقة لنا وله ولا أعلم من وراء هذا الكلام السخيف، وما الغرض منه؟ وأتمنى من الجميع الدعاء له أن يعدي هذه المحنة بدل من طلوع شائعات سخيفة عليه».